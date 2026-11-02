Le gardien des Canadiens est en feu

Malgré l'absence de Nick Suzuki, d'Ivan Demidov et de Mike Matheson, les Canadiens ne perdent plus. Les performances étincelantes du gardien Jacob Fowler y sont certainement pour quelque chose.

Ce dernier a été nommé recrue du mois d'octobre dans la Ligue nationale de hockey grâce à un dossier impressionnant de sept victoires et une seule défaite.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter du brio du jeune gardien du CH, lundi, à Lagacé le matin.

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