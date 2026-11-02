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Le gardien des Canadiens est en feu

Jacob Fowler nommé recrue du mois dans la LNH

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 novembre 2026 05:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Jacob Fowler nommé recrue du mois dans la LNH
Le gardien de but des Canadiens Jacob Fowler a été nommé recrue du mois d'octobre dans la Ligue nationale de hockey. / Cogeco Média

Malgré l'absence de Nick Suzuki, d'Ivan Demidov et de Mike Matheson, les Canadiens ne perdent plus. Les performances étincelantes du gardien Jacob Fowler y sont certainement pour quelque chose.

Ce dernier a été nommé recrue du mois d'octobre dans la Ligue nationale de hockey grâce à un dossier impressionnant de sept victoires et une seule défaite.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter du brio du jeune gardien du CH, lundi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Le parcours dominant de Michael Hage dans la NCAA et sa venue anticipée avec les Canadiens. 
  • Connor McDavid nommé joueur du mois dans la LNH après un début de saison historique. 
  • Le couronnement de Kimi Antonelli, devenu à 20 ans le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. 
  • L'inquiétante blessure au cou du secondeur Jack Campbell des Lions de Detroit dans la NFL. 
  • La victoire singulière des Buccaneers de Tampa Bay sans aucune passe réussie. 
  • Les victoires en séries éliminatoires des Roses de Montréal et du FC Supra.

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