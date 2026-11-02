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Le mythique restaurant de Martin Picard

25 ans du Pied de cochon: «L'amour de la cuisine, des vins, des êtres humains»

par 98.5

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13:39

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 novembre 2026 09:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
25 ans du Pied de cochon: «L'amour de la cuisine, des vins, des êtres humains»
Martin Picard / Cogeco Média

Le chef Martin Picard souligne le 25e anniversaire de son mythique restaurant Au Pied de cochon.

Il relate ses débuts sans le sou, son désir d'honorer la cuisine traditionnelle et l'audace d'avoir misé sur le terroir québécois.

Aujourd’hui entouré de sa famille — dont sa fille Charlotte —, le cuisinier aborde le cap des 60 ans avec sérénité, bien-être et fierté du chemin parcouru.

Écoutez le chef Martin Picard faire le bilan des 25 ans du restaurant Au pied de cochon, lundi matin au micro de Patrick Lagacé. 

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