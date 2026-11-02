Embauchée par le PQ

L'embauche de Jacinthe-Eve Arel à titre de cheffe de cabinet au ministère de l'Efficacité gouvernementale et de l'Allègement bureaucratique continue de faire des vagues.

Alors que l'ex-commentatrice conservatrice traîne un bagage de prises de position polarisantes sur les réseaux sociaux, Paul St-Pierre Plamondon est monté aux barricades pour défendre sa recrue.

Selon Mathieu Boivin, cette gestionnaire est vouée à affronter des mandats extrêmement ingrats au sein de l'appareil d'État.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique, lundi, à Lagacé le matin.