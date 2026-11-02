Élections de mi-mandat aux États-Unis

En direct du Maine, l'envoyé spécial de Lagacé le matin, Carl Marchand, fait part de ses observations sur le terrain à l'approche des élections de mi-mandat américaines.

Sillonnant cet État clé, le chroniqueur fait état d'un climat électoral saturé par une avalanche de publicités négatives à la radio ciblant notamment le candidat démocrate au Sénat, Troy Jackson, opposé à la républicaine Susan Collins.

Au-delà des attaques partisanes financées par des comités d'action politique (Super PACs), les citoyens rencontrés près de la frontière canadienne expriment leur ras-le-bol face à l'inflation galopante, aux coûts exorbitants des soins de santé et aux impacts des tensions commerciales.

Écoutez le compte rendu de Carl Marchand, lundi, à l'émission de Patrick Lagacé.