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Croissance à zéro

«Nos créditeurs sont les personnes qui vont sonner l'alarme le plus rapidement»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 novembre 2026 07:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Nos créditeurs sont les personnes qui vont sonner l'alarme le plus rapidement»
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le Québec s'est vu attribuer la note de «C» attribuée par le Conseil du patronat dans son récent bulletin. 

Tout en rappelant que la bourse et l’économie réelle fonctionnent différemment, Pierre-Benoit Gauthier souligne les faiblesses structurelles qui plombent la croissance québécoise, présentement au point mort.

Entre le vieillissement démographique, les lourdeurs réglementaires et les débats sur l'exploitation des ressources naturelles, l'analyste craint que de véritables réformes ne s'imposent que sous la pression des créditeurs internationaux.

Écoutez la chronique financière de Pierre-Benoit Gauthier, lundi à Lagacé le matin

«On aime à se faire croire qu'on est une économie du savoir [...] mais au final, on reste un pays de ressources.»

Pierre-Benoit Gauthier

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