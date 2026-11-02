Croissance à zéro

Le Québec s'est vu attribuer la note de «C» attribuée par le Conseil du patronat dans son récent bulletin.

Tout en rappelant que la bourse et l’économie réelle fonctionnent différemment, Pierre-Benoit Gauthier souligne les faiblesses structurelles qui plombent la croissance québécoise, présentement au point mort.

Entre le vieillissement démographique, les lourdeurs réglementaires et les débats sur l'exploitation des ressources naturelles, l'analyste craint que de véritables réformes ne s'imposent que sous la pression des créditeurs internationaux.

Écoutez la chronique financière de Pierre-Benoit Gauthier, lundi à Lagacé le matin.