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L'attaquant du Lightning veut plus d'argent

Kucherov veut être échangé: «Si je suis Kent Hughes, je lui offre la lune»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 novembre 2026 07:05

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Kucherov veut être échangé: «Si je suis Kent Hughes, je lui offre la lune»
Nikita Kucherov / (AP Photo/Mark Humphrey)

Une véritable onde de choc a frappé la LNH en fin de semaine: la demande de transaction de l'attaquant étoile Nikita Kucherov auprès du Lightning de Tampa Bay.

Le joueur russe, probablement l'un des cinq meilleurs joueurs du circuit Bettman, aurait jugé insuffisantes deux offres de prolongation de contrat déposées par le directeur général Julien BriseBois, surtout après les récents contrats lucratifs consentis à travers le circuit.

Même si la direction refuse de l'échanger à court terme, le chroniqueur estime que les Canadiens de Montréal devraient lui dérouler le tapis rouge pour s'assurer ses services si l'occasion se présentait. 

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque révéler les derniers détails entourant cette nouvelle qui a eu l'effet d'une bombe dans la LNH.

« Si je suis [le directeur général des Canadiens] Kent Hughes, je lui offre la lune, les clés de la ville, le mont Royal, tout ce qu'il veut. Je le prendrais à Montréal n'importe quand.»

Jean-Michel Bourque

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