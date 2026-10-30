Les humeurs de Fred

C’est habillé en robe de chambre en direct des studios du 98.5 que Fred Labelle a fait sa chronique humoristique du vendredi, à la veille de l’Halloween.

Le chroniqueur déguisé en «fonctionnaire fédéral en télétravail» (à prendre avec humour) était notamment accompagné autour de la table d’un clown, d’une Eugénie Bouchard plutôt masculine et d’un joueur de hockey avec une chevelure blonde aussi impressionnante que celle de Guy Lafleur.