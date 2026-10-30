Le paysage change pour les acheteurs

Le marché immobilier québécois connaît un revirement important.

Alors que la pénurie stimulait les surenchères depuis des années, les inventaires de propriétés à vendre sont désormais en hausse dans toutes les régions de la province.

Pierre-Benoit Gauthier décortique les mécanismes derrière ce réajustement des prix, accentué par les constructions récentes, le ralentissement démographique et l'impact direct des taux d'intérêt sur les paiements mensuels.

Écoutez sa chronique financière, vendredi à Lagacé le matin.