 Aller au contenu
Le paysage change pour les acheteurs

Marché immobilier au Québec: «Les inventaires montent dans toutes les régions»

par 98.5

0:00
7:50

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 octobre 2026 07:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marché immobilier au Québec: «Les inventaires montent dans toutes les régions»
Pierre-Benoît Gauthier / Cogeco Média

Le marché immobilier québécois connaît un revirement important.

Alors que la pénurie stimulait les surenchères depuis des années, les inventaires de propriétés à vendre sont désormais en hausse dans toutes les régions de la province.

Pierre-Benoit Gauthier décortique les mécanismes derrière ce réajustement des prix, accentué par les constructions récentes, le ralentissement démographique et l'impact direct des taux d'intérêt sur les paiements mensuels. 

Écoutez sa chronique financière, vendredi à Lagacé le matin

Vous aimerez aussi

Le Canada comme membre associé de l'UE?: «À mon avis, ce n'est pas le temps»
Le Québec maintenant
Le Canada comme membre associé de l'UE?: «À mon avis, ce n'est pas le temps»
0:00
5:48
Chaussures Maguire: l’entreprise québécoise qui défie les géants du luxe
La commission
Chaussures Maguire: l’entreprise québécoise qui défie les géants du luxe
0:00
8:47
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Livreurs Uber Eats: le stratagème pour déjouer l’algorithme
Rattrapage
Fausse demande, vrai salaire
Livreurs Uber Eats: le stratagème pour déjouer l’algorithme
Halloween: les meilleures activités et sorties culturelles à faire ce week-end
Rattrapage
Suggestions de Bénédicte Lebel
Halloween: les meilleures activités et sorties culturelles à faire ce week-end
Doctrine Gérin-Lajoie: «Ce n'est pas reconnu par Ottawa, en aucun cas»
Rattrapage
Sommet Canada-UE
Doctrine Gérin-Lajoie: «Ce n'est pas reconnu par Ottawa, en aucun cas»
Halloween: «La peur, c'est universel» - Martin Carli
Rattrapage
Science et horreur
Halloween: «La peur, c'est universel» - Martin Carli
Défaut technique: «La pire chose qu'on peut imaginer un soir de première»
Rattrapage
Panne d'éclairage chez Duceppe
Défaut technique: «La pire chose qu'on peut imaginer un soir de première»
«Une erreur de stratégie entièrement [...] mal gérée par Québec»
Rattrapage
Boycottage du souper Canada-UE
«Une erreur de stratégie entièrement [...] mal gérée par Québec»
Halloween pour tous: une initiative pour rendre la fête accessible
Rattrapage
À la veille de la grande distribution
Halloween pour tous: une initiative pour rendre la fête accessible
Jacinthe-Eve Arel au PQ: «Ça me fait peur» - Magali Picard
Rattrapage
Une nomination controversée au PQ
Jacinthe-Eve Arel au PQ: «Ça me fait peur» - Magali Picard
«Très surpris qu'Ursula von der Leyen n'ait pas prononcé un seul mot français»
Rattrapage
Sommet Canada-Union européenne
«Très surpris qu'Ursula von der Leyen n'ait pas prononcé un seul mot français»
F-35: «L'idée d'un "kill switch" [...] n'est pas vraie» -David McGuinty
Rattrapage
Géopolitique mondiale tendue et divisée
F-35: «L'idée d'un "kill switch" [...] n'est pas vraie» -David McGuinty
Arel au PQ: «Les conservateurs prédisent que ça ne durera pas très longtemps»
Rattrapage
Une nomination controversée
Arel au PQ: «Les conservateurs prédisent que ça ne durera pas très longtemps»
«Maxxing»: le mot de l'année 2026, selon Dictionary.com
Rattrapage
Réseaux sociaux
«Maxxing»: le mot de l'année 2026, selon Dictionary.com
Spécial «épeurant» | L’énigme du vendredi 30 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «épeurant» | L’énigme du vendredi 30 octobre
Théâtre Duceppe: une première annulée en plein milieu de la pièce
Rattrapage
«Le pire cauchemar»
Théâtre Duceppe: une première annulée en plein milieu de la pièce