Boom économique ou bulle financière?

Les économies nationales connaissent des dynamiques contrastées de part et d'autre de la frontière: pendant que la Banque du Canada relève ses taux pour contrer un ralentissement, la Réserve fédérale américaine marque une pause face à une croissance fulgurante de 3,5 %.

Le secret de cette vigueur américaine?

Une vague d'investissements colossaux dans l'intelligence artificielle par les géants de la technologie.

Est-ce un véritable boom économique ou une bulle financière?

Écoutez Pierre-Benoit Gauthier expliquer le tout, lors de sa chronique financière, jeudi à Lagacé le matin.