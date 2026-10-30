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Films d'horreur et ruelles

Nostalgie du Plateau: Luc Ferrandez se remémore les années 60

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 octobre 2026 09:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nostalgie du Plateau: Luc Ferrandez se remémore les années 60
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Comment les enfants d'autrefois comblaient-ils l'ennui en communauté?

Luc Ferrandez partage ses souvenirs d'enfance sur le Plateau-Mont-Royal, au micro de Patrick Lagacé. 

L'ex-maire d'arrondissement s'est remémoré avec nostalgie les années 1960, une époque marquée par des séances de cinéma paroissial rocambolesques, des matchs de hockey de quartier animés et le passage marquant des vendeurs de guenilles en calèche. 

Écoutez les anecdotes de mononc' Luc, vendredi à Lagacé le matin

«On s'ennuyait tout le temps, tout le temps... Mais c'était pas de la solitude, parce qu'on s'ennuyait en gang.»

Luc Ferrandez

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