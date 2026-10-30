Films d'horreur et ruelles

Comment les enfants d'autrefois comblaient-ils l'ennui en communauté?

Luc Ferrandez partage ses souvenirs d'enfance sur le Plateau-Mont-Royal, au micro de Patrick Lagacé.

L'ex-maire d'arrondissement s'est remémoré avec nostalgie les années 1960, une époque marquée par des séances de cinéma paroissial rocambolesques, des matchs de hockey de quartier animés et le passage marquant des vendeurs de guenilles en calèche.

Écoutez les anecdotes de mononc' Luc, vendredi à Lagacé le matin.