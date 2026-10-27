Sans prise de parole, le PM n’y assistera pas

Montréal accueillera le Sommet Canada-Union européenne les 29 et 30 octobre prochains. Le premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, souhaite y prendre la parole, mais il a essuyé un refus de la part de Mark Carney.
Le chef péquiste a donc indiqué qu’il n’assistera pas au sommet s’il ne peut pas prononcer de discours, une grave erreur selon Dimitri Soudas.
Écoutez sa chronique sur la politique, mardi, au micro de Patrick Lagacé.
«Ce que le gouvernement fédéral a proposé au premier ministre Paul St-Pierre Plamondon, c’est de participer à l’accueil officiel à l’hôtel, rencontrer les dirigeants de l’union européenne, il a été invité pour assister au souper et rencontrer, tisser des liens, créer un réseau pour le Québec. [Paul St-Pierre Plamondon] dit qu’il ne viendra pas s’il ne parle pas. Je pense que c’est une grande opportunité manquée.»