 Aller au contenu
Sans prise de parole, le PM n’y assistera pas

Sommet Canada-UE: «C’est une grande opportunité manquée pour PSPP»

par 98.5

0:00
7:07

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 octobre 2026 08:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Sommet Canada-UE: «C’est une grande opportunité manquée pour PSPP»
Dimitri Soudas / Cogeco Média

Montréal accueillera le Sommet Canada-Union européenne les 29 et 30 octobre prochains. Le premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, souhaite y prendre la parole, mais il a essuyé un refus de la part de Mark Carney. 

Le chef péquiste a donc indiqué qu’il n’assistera pas au sommet s’il ne peut pas prononcer de discours, une grave erreur selon Dimitri Soudas. 

Écoutez sa chronique sur la politique, mardi, au micro de Patrick Lagacé. 

«Ce que le gouvernement fédéral a proposé au premier ministre Paul St-Pierre Plamondon, c’est de participer à l’accueil officiel à l’hôtel, rencontrer les dirigeants de l’union européenne, il a été invité pour assister au souper et rencontrer, tisser des liens, créer un réseau pour le Québec. [Paul St-Pierre Plamondon] dit qu’il ne viendra pas s’il ne parle pas. Je pense que c’est une grande opportunité manquée.»

Dimitri Soudas

Vous aimerez aussi

Diplomatie canadienne en Turquie, l'itinérance et les réactions à Ruba Ghazal
La commission
Diplomatie canadienne en Turquie, l'itinérance et les réactions à Ruba Ghazal
0:00
6:53
Accusations d'ingérence étrangère: «C'est le monde à l'envers»
Le Québec maintenant
Accusations d'ingérence étrangère: «C'est le monde à l'envers»
0:00
5:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Opération Sous Zéro 2026: plus de 117 000$ amassés
Rattrapage
Générosité des auditeurs du 98.5
Opération Sous Zéro 2026: plus de 117 000$ amassés
Maison-Blanche, IA et l'homme le plus sexy au monde
Rattrapage
Publications insolites et couronnement
Maison-Blanche, IA et l'homme le plus sexy au monde
Un Québécois valse «les yeux dans les yeux» avec Harry Styles
Rattrapage
Laurent Pitre dans le vidéoclip «Coming Up Roses»
Un Québécois valse «les yeux dans les yeux» avec Harry Styles
Crise au CF Montréal: Joey Saputo doit-il vendre l'équipe?
Rattrapage
Rupture avec les partisans
Crise au CF Montréal: Joey Saputo doit-il vendre l'équipe?
Activités municipales contre la solitude: «Le badminton ne nous sauvera pas»
Rattrapage
Société individualiste
Activités municipales contre la solitude: «Le badminton ne nous sauvera pas»
Souveraineté numérique: les «géants veulent dominer» sans encadrement
Rattrapage
Nouveau livre d’Alain Saulnier
Souveraineté numérique: les «géants veulent dominer» sans encadrement
«Il y a des motifs raisonnables de croire à un outrage à un cadavre»
Rattrapage
Décès nébuleux d'Alianka Royer
«Il y a des motifs raisonnables de croire à un outrage à un cadavre»
«Je trouve ça épouvantable que l’humain soit rendu là» -Nathalie Simard
Rattrapage
Un groupe Facebook pour se moquer d'elle
«Je trouve ça épouvantable que l’humain soit rendu là» -Nathalie Simard
«On doit se donner les occasions pour en discuter à la même table»
Rattrapage
Relations Québec-Autochtones
«On doit se donner les occasions pour en discuter à la même table»
Du campement au bidonville: des cabanes chauffées dans Hochelaga-Maisonneuve
Rattrapage
Crise de l'itinérance
Du campement au bidonville: des cabanes chauffées dans Hochelaga-Maisonneuve
Cancer: «On veut juste savoir c'est quoi ses chances, avoir un peu d'espoir»
Rattrapage
Délais dans le système de santé
Cancer: «On veut juste savoir c'est quoi ses chances, avoir un peu d'espoir»
«L'ARC ne s’en est jamais rendu compte, prévoyant lui envoyer 40 millions...»
Rattrapage
L'Agence du revenu bernée
«L'ARC ne s’en est jamais rendu compte, prévoyant lui envoyer 40 millions...»
Le PQ va recruter «tout un top gun» au ministère des Affaires autochtones
Rattrapage
Éric Cardinal sera chef de cabinet
Le PQ va recruter «tout un top gun» au ministère des Affaires autochtones
«Un exemple qui témoigne du dépotoir que sont rendus les réseaux sociaux»
Rattrapage
Un groupe Facebook contre Nathalie Simard
«Un exemple qui témoigne du dépotoir que sont rendus les réseaux sociaux»