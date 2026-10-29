La revue des circulaires de Valérie Lebeuf

À l'occasion de sa chronique hebdomadaire, Valérie Lebeuf décortique les circulaires de la semaine pour vous aider à économiser sur votre facture d'épicerie.

Des coupes de bœuf, de porc et de volaille entière jusqu'aux crevettes et filets de saumon, en passant par les produits laitiers, les œufs et les légumes de base comme les carottes ou les poivrons, elle scrute les circulaires des grands supermarchés (Maxi, Super C, IGA, Metro, Adonis) pour dénicher les meilleures aubaines.

Pour les auditeurs plus pressés, Valérie Lebeuf passe également en revue les repas préparés et le nécessaire pour le déjeuner.

À l'approche imminente de l'Halloween, il demeure encore des rabais sur les friandises.

Écoutez la journaliste de Cogeco Média, Valérie Lebeuf, présenter ses trouvailles de circulaires, jeudi, à Lagacé le matin.