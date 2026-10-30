Une nomination controversée de PSPP

La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, ne cache pas son incompréhension et sa vive inquiétude devant la nomination de la commentatrice Jacinthe-Eve Arel à titre de directrice de cabinet au sein du gouvernement péquiste.

Tout en rappelant que le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon promettait lors de son assermentation un gouvernement d'ouverture et de concertation avec la société civile, la dirigeante syndicale s'est dite complètement «sidérée» d'apprendre l'arrivée aux commandes d'une figure admiratrice de Donald Trump et proche des milieux complotistes québécois.

Écoutez Magali Picard faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.