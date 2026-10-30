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Une nomination controversée de PSPP

Jacinthe-Eve Arel au PQ: «Ça me fait peur» - Magali Picard

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 octobre 2026 08:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jacinthe-Eve Arel au PQ: «Ça me fait peur» - Magali Picard
Magali Picard / Archives / Cogeco Média

La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, ne cache pas son incompréhension et sa vive inquiétude devant la nomination de la commentatrice Jacinthe-Eve Arel à titre de directrice de cabinet au sein du gouvernement péquiste.

Tout en rappelant que le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon promettait lors de son assermentation un gouvernement d'ouverture et de concertation avec la société civile, la dirigeante syndicale s'est dite complètement «sidérée» d'apprendre l'arrivée aux commandes d'une figure admiratrice de Donald Trump et proche des milieux complotistes québécois. 

Écoutez Magali Picard faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Je ne comprends pas. [...] Ça me fait peur. Je sais pas c'est quoi le but derrière ça [...] On va poser des questions, vous pouvez être certain qu'à la FTQ on va poser des questions parce que c'est pas ce qu'on souhaite [...] Je suis très, très préoccupée et puis je pense pas que ça envoie un signal qui est rassurant pour la population...»

Magali Picard

Autre sujet abordé

  • Sommet Canada-Union européenne: Magali Picard déplore le boycottage de Paul St-Pierre Plamondon, rappelant que «la chaise vide, c'est jamais payant», et souligne ses échanges directs avec Ursula von der Leyen. 

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