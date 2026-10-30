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Victoire des Canadiens à Dallas

Newhook brille au sein du premier trio et Dobes fait le travail contre les Stars

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 octobre 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Newhook brille au sein du premier trio et Dobes fait le travail contre les Stars
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont remporté une quatrième victoire de suite, 5-2 jeudi soir, face aux puissants Stars de Dallas.

Tout ça sans Nick Suzuki, Ivan Demidov et Mike Matheson.

C'est surtout la mutation d'Alex Newhook sur la première unité, aux côtés de Cole Caufield et Juraj Slafkovsky, qui a retenu l'attention et porté ses fruits.

Jakub Dobes a pour sa part repoussé 17 tirs.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser ce quatrième gain d'affilée du Tricolore, vendredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Record d'équipe de Lane Hutson;
  • Saga Dylan Larkin à Detroit;
  • NFL: Transporté d'urgence en ambulance à l'hôpital durant le match, Christian Watson des Packers est revenu au jeu au troisième quart;
  • Gala de boxe à Riyad en Arabie saoudite.

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