Victoire des Canadiens à Dallas

Les Canadiens de Montréal ont remporté une quatrième victoire de suite, 5-2 jeudi soir, face aux puissants Stars de Dallas.

Tout ça sans Nick Suzuki, Ivan Demidov et Mike Matheson.

C'est surtout la mutation d'Alex Newhook sur la première unité, aux côtés de Cole Caufield et Juraj Slafkovsky, qui a retenu l'attention et porté ses fruits.

Jakub Dobes a pour sa part repoussé 17 tirs.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser ce quatrième gain d'affilée du Tricolore, vendredi, à Lagacé le matin.

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