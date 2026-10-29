 Aller au contenu
Un échec du modèle syndical?

Recours au privé en santé: «L'absentéisme a une part de la responsabilité»

par 98.5

0:00
9:35

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 octobre 2026 09:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Recours au privé en santé: «L'absentéisme a une part de la responsabilité»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Au Québec, près de 20 % des chirurgies se déroulent désormais au privé, entraînant une facture de 15 à 30 % plus élevée pour les contribuables

Le chroniqueur Luc Ferrandez réagit vivement au recours accru au privé pour des chirurgies payées par les fonds publics.

Pour lui, cette dérive coûteuse relève avant tout d'une crise syndicale qui paralyse le réseau.

Selon Ferrandez, les conventions collectives rigides et les taux élevés d'absentéisme minent la capacité opérationnelle des blocs opératoires québécois et poussent les patients vers les cliniques privées. 

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«On a fait toutes sortes de rattrapages ces dernières années pour que ça fonctionne, puis là ça bloque sur une affaire, une grosse affaire qui est l'absentéisme.»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

Lenteurs à la RBQ: un entrepreneur risque de perdre sa maison
Lagacé le matin
Lenteurs à la RBQ: un entrepreneur risque de perdre sa maison
0:00
4:00
AVC: «Si on agit vite, on a moins de chances d'avoir de graves séquelles»
L'instinct Marie-Eve
AVC: «Si on agit vite, on a moins de chances d'avoir de graves séquelles»
0:00
12:00
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Viandes, saumon et bonbons d'Halloween: les rabais à ne pas manquer
Rattrapage
La revue des circulaires de Valérie Lebeuf
Viandes, saumon et bonbons d'Halloween: les rabais à ne pas manquer
Séduction: la science révèle le pas de danse masculin idéal
Rattrapage
La «formule magique»
Séduction: la science révèle le pas de danse masculin idéal
Nouveau roman de Geneviève Pettersen: un hommage vibrant à la maternité
Rattrapage
Livre «Moment magique»
Nouveau roman de Geneviève Pettersen: un hommage vibrant à la maternité
Mafia montréalaise: les confessions inédites d’un «homme d'honneur»
Rattrapage
Lagacé le matin
Mafia montréalaise: les confessions inédites d’un «homme d'honneur»
Bonbons d'Halloween: trucs et astuces pour éviter de se ruiner
Rattrapage
Dénicher les aubaines
Bonbons d'Halloween: trucs et astuces pour éviter de se ruiner
Des Jeux olympiques au Québec: un rêve rassembleur ou un mirage coûteux?
Rattrapage
Montréal
Des Jeux olympiques au Québec: un rêve rassembleur ou un mirage coûteux?
Lenteurs à la RBQ: un entrepreneur risque de perdre sa maison
Rattrapage
Délais administratifs
Lenteurs à la RBQ: un entrepreneur risque de perdre sa maison
Influenceurs immobiliers: Cory Albert écarté d'un projet en Beauce
Rattrapage
À la suite du reportage de l'émission Enquête
Influenceurs immobiliers: Cory Albert écarté d'un projet en Beauce
Deux fuseaux horaires entre Gatineau et Ottawa: un scénario absurde?
Rattrapage
L'heure fixe au Québec
Deux fuseaux horaires entre Gatineau et Ottawa: un scénario absurde?
Si le Québec veut toujours les pleins pouvoirs: «On devrait faire un référendum»
Rattrapage
Boycottage du Sommet Canada-UE
Si le Québec veut toujours les pleins pouvoirs: «On devrait faire un référendum»
Chirurgies au privé: un coût supplémentaire pour les contribuables québécois
Rattrapage
Salles d'opération fermées
Chirurgies au privé: un coût supplémentaire pour les contribuables québécois
Aînée sous emprise: un thanatologue a failli hériter d’un patrimoine de 1,7 M$
Rattrapage
Une histoire troublante
Aînée sous emprise: un thanatologue a failli hériter d’un patrimoine de 1,7 M$
Hausse du PIB des États-Unis: «C'est l'IA qui en est largement responsable»
Rattrapage
Boom économique ou bulle financière?
Hausse du PIB des États-Unis: «C'est l'IA qui en est largement responsable»
«On fait du poker... on veut juste montrer qu'il y a un nouveau boss à Québec»
Rattrapage
Chicane PSPP-Carney
«On fait du poker... on veut juste montrer qu'il y a un nouveau boss à Québec»