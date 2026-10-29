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Livre «Moment magique»

Nouveau roman de Geneviève Pettersen: un hommage vibrant à la maternité

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 octobre 2026 09:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Nouveau roman de Geneviève Pettersen: un hommage vibrant à la maternité
L'essentiel du monde culturel avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Bénédicte Lebel partage son coup de cœur pour Moment magique, le troisième roman de Geneviève Pettersen paru aux éditions Stanké.

Délaissant l'autofiction de ses succès précédents comme La déesse des mouches à feu, l'autrice propose le récit intime d'une mère monoparentale confrontée au départ précipité du père peu après la naissance.

Écrite sous la forme d'une lettre à sa fille, cette œuvre de moins de 200 pages dépeint avec sensibilité et lumière les défis, la complicité et la résilience du lien parent-enfant jusqu'à l'adolescence. 

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, jeudi à Lagacé le matin

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