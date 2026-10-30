«Le pire cauchemar»

Coup de théâtre... au Théâtre Duceppe: la première médiatique de la pièce Le fantôme dans la machine, mettant en vedette Anne-Élisabeth Bossé, a viré au cauchemar pour l'équipe de production.

Après seulement 25 minutes de représentation devant une salle bondée de personnalités et de journalistes, le spectacle a dû être interrompu en raison d'une défaillance technique majeure liée à la console d'éclairage.

Écoutez Bénédicte Lebel raconter le tout, lors de sa chronique culturelle, vendredi à Lagacé le matin.