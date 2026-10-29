La «formule magique»

Une étude scientifique de l'Université de Northumbria menée en 2017 refait surface et devient virale sur le web.

Grâce à la modélisation 3D d'avatars sans visage pour éviter les biais physiques, les chercheurs ont pu isoler les mouvements les plus séduisants chez les hommes: des gestes amples et variés du cou, de la tête et du torse, combinés à des flexions rapides du genou droit.

Ces mouvements seraient perçus inconsciemment par les femmes comme des indicateurs biologiques de force, de vigueur et de bonne santé générale.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.