Une nomination controversée

La nomination surprise de la commentatrice conservatrice Jacinthe-Eve Arel à titre de directrice de cabinet du ministre délégué à l'Efficacité gouvernementale n'est pas passée sous le radar.

Après être passée par la CAQ en 2018 et le Parti conservateur du Québec en 2022, son arrivée au sein du gouvernement péquiste est loin de faire l'unanimité en raison de ses prises de position controversées et de ses liens étroits avec la mouvance trumpiste et complotiste québécoise.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin réagir, vendredi, à Lagacé le matin.

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