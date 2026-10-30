 Aller au contenu
Une nomination controversée

Arel au PQ: «Les conservateurs prédisent que ça ne durera pas très longtemps»

par 98.5

0:00
11:12

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 octobre 2026 07:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
Arel au PQ: «Les conservateurs prédisent que ça ne durera pas très longtemps»
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

La nomination surprise de la commentatrice conservatrice Jacinthe-Eve Arel à titre de directrice de cabinet du ministre délégué à l'Efficacité gouvernementale n'est pas passée sous le radar.

Après être passée par la CAQ en 2018 et le Parti conservateur du Québec en 2022, son arrivée au sein du gouvernement péquiste est loin de faire l'unanimité en raison de ses prises de position controversées et de ses liens étroits avec la mouvance trumpiste et complotiste québécoise. 

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin réagir, vendredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Sommet Canada-Union européenne;
  • Nomination d'Alex Boissonneault.

Vous aimerez aussi

Doctrine Gérin-Lajoie: «Ce n'est pas reconnu par Ottawa, en aucun cas»
Lagacé le matin
Doctrine Gérin-Lajoie: «Ce n'est pas reconnu par Ottawa, en aucun cas»
0:00
10:48
«Très surpris qu'Ursula von der Leyen n'ait pas prononcé un seul mot français»
Lagacé le matin
«Très surpris qu'Ursula von der Leyen n'ait pas prononcé un seul mot français»
0:00
5:54
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Livreurs Uber Eats: le stratagème pour déjouer l’algorithme
Rattrapage
Fausse demande, vrai salaire
Livreurs Uber Eats: le stratagème pour déjouer l’algorithme
Halloween: les meilleures activités et sorties culturelles à faire ce week-end
Rattrapage
Suggestions de Bénédicte Lebel
Halloween: les meilleures activités et sorties culturelles à faire ce week-end
Doctrine Gérin-Lajoie: «Ce n'est pas reconnu par Ottawa, en aucun cas»
Rattrapage
Sommet Canada-UE
Doctrine Gérin-Lajoie: «Ce n'est pas reconnu par Ottawa, en aucun cas»
Halloween: «La peur, c'est universel» - Martin Carli
Rattrapage
Science et horreur
Halloween: «La peur, c'est universel» - Martin Carli
Défaut technique: «La pire chose qu'on peut imaginer un soir de première»
Rattrapage
Panne d'éclairage chez Duceppe
Défaut technique: «La pire chose qu'on peut imaginer un soir de première»
«Une erreur de stratégie entièrement [...] mal gérée par Québec»
Rattrapage
Boycottage du souper Canada-UE
«Une erreur de stratégie entièrement [...] mal gérée par Québec»
Halloween pour tous: une initiative pour rendre la fête accessible
Rattrapage
À la veille de la grande distribution
Halloween pour tous: une initiative pour rendre la fête accessible
Jacinthe-Eve Arel au PQ: «Ça me fait peur» - Magali Picard
Rattrapage
Une nomination controversée au PQ
Jacinthe-Eve Arel au PQ: «Ça me fait peur» - Magali Picard
«Très surpris qu'Ursula von der Leyen n'ait pas prononcé un seul mot français»
Rattrapage
Sommet Canada-Union européenne
«Très surpris qu'Ursula von der Leyen n'ait pas prononcé un seul mot français»
F-35: «L'idée d'un "kill switch" [...] n'est pas vraie» -David McGuinty
Rattrapage
Géopolitique mondiale tendue et divisée
F-35: «L'idée d'un "kill switch" [...] n'est pas vraie» -David McGuinty
Marché immobilier au Québec: «Les inventaires montent dans toutes les régions»
Rattrapage
Le paysage change pour les acheteurs
Marché immobilier au Québec: «Les inventaires montent dans toutes les régions»
«Maxxing»: le mot de l'année 2026, selon Dictionary.com
Rattrapage
Réseaux sociaux
«Maxxing»: le mot de l'année 2026, selon Dictionary.com
Spécial «épeurant» | L’énigme du vendredi 30 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «épeurant» | L’énigme du vendredi 30 octobre
Théâtre Duceppe: une première annulée en plein milieu de la pièce
Rattrapage
«Le pire cauchemar»
Théâtre Duceppe: une première annulée en plein milieu de la pièce