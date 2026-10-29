Mafia montréalaise: les confessions inédites d’un «homme d'honneur»

Dans son ouvrage Le dernier homme d’honneur, le journaliste d’enquête à La Presse Daniel Renaud dévoile le parcours d’Antonio «Tony» Mucci, une figure marquante du crime organisé montréalais.

Connu pour avoir tiré sur le journaliste Jean-Pierre Charbonneau en 1973, Mucci est le tout premier homme d’honneur affilié au clan Rizzuto à briser l'omertà au pays.

À travers une série d’entretiens exclusifs, l’ancien haut gradé jette un regard intime et sans filtre sur les 50 dernières années de la mafia, ses guerres intestines et la rupture définitive causée par l’opération Colisée.

Écoutez Daniel Renaud au micro de Patrick Lagacé jeudi matin.