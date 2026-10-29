Salles d'opération fermées

Au Québec, près de 20 % des chirurgies se déroulent désormais au privé, entraînant une facture de 15 à 30 % plus élevée pour l'État.

Pendant ce temps, 87 salles d'opération équipées et fonctionnelles restent fermées au public en raison du manque de main-d'œuvre.

Écoutez la présidente de l'Association québécoise de chirurgie, Dre Nancy Roy, dénoncer cet exode du personnel soignant, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.

Selon elle, ce ne sont pas les salaires ou le matériel qui posent problème, mais des conditions de travail et des horaires plus avantageux au privé.