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Salles d'opération fermées

Chirurgies au privé: un coût supplémentaire pour les contribuables québécois

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Lagacé le matin

le October 29, 2026 7:56 AM

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Chirurgies au privé: un coût supplémentaire pour les contribuables québécois
87 salles d’opération publiques restent inutilisées faute de personnel, principalement à cause des conditions de travail, et non du salaire ou de l’état de l’équipement. / Adobe Stock

Au Québec, près de 20 % des chirurgies se déroulent désormais au privé, entraînant une facture de 15 à 30 % plus élevée pour l'État.

Pendant ce temps, 87 salles d'opération équipées et fonctionnelles restent fermées au public en raison du manque de main-d'œuvre.

Écoutez la présidente de l'Association québécoise de chirurgie, Dre Nancy Roy, dénoncer cet exode du personnel soignant, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé. 

Selon elle, ce ne sont pas les salaires ou le matériel qui posent problème, mais des conditions de travail et des horaires plus avantageux au privé.

«On ne peut pas continuer sur cette avenue-là, à complètement dégarnir l'hôpital public pour garnir les centres médicaux spécialisés.» 

Dre Nancy Roy

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