Chicane PSPP-Carney

Alors que s’ouvre à Montréal le sommet entre le Canada et les délégations de l’Union européenne, le premier ministre québécois Paul St-Pierre Plamondon a choisi de boycotter l’événement en dépêchant plutôt son conseiller spécial Pascal Paradis.
Quelle est la portée de ce coup d'éclat politique?
Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin analyser le geste politique de Paul St-Pierre Plamondon, jeudi, à Lagacé le matin.
«On fait du poker. M. Plamondon, il sait très bien que cette rencontre-là, elle n'est pas cruciale, fondamentale [...] Il veut juste arriver et montrer qu'il y a un nouveau boss à Québec...»
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