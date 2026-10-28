Saviez-vous que l'Orchestre symphonique de Montréal est présentement en tournée en Californie, invité par les grands orchestres de San Francisco, de San Diego et de Los Angeles à aller performer devant le public, là-bas, durant une semaine?

Écoutez notre collaboratrice Alexane Drolet, qui accompagne l'OSM en Californie, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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