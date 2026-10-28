Saviez-vous que l'Orchestre symphonique de Montréal est présentement en tournée en Californie, invité par les grands orchestres de San Francisco, de San Diego et de Los Angeles à aller performer devant le public, là-bas, durant une semaine?
Écoutez notre collaboratrice Alexane Drolet, qui accompagne l'OSM en Californie, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Une première tournée pour l'OSM en Californie depuis des décennies;
- Rafael Payare est aussi le chef d'orchestre attiré de l'Orchestre symphonique de San Diego;
- Le prestige pour un orchestre de se produire à l'étranger;
- Alexane nous propose un petit quiz à ce sujet.