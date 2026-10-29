Boycottage du Sommet Canada-UE

Face au refus de Paul St-Pierre Plamondon de participer aux discussions du sommet Canada-Union européenne à Montréal, Dimitri Soudas estime que si le gouvernement souverainiste exige d'avoir les pleins pouvoirs dans les traités internationaux sans passer par Ottawa, la seule véritable avenue demeure la tenue d'un référendum sur la souveraineté.

Écoutez le chroniqueur spécialisé en politique fédérale expliquer le fond de sa pensée, jeudi, à Lagacé le matin.