Délais administratifs

Des ratés administratifs et d'importants retards à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) placent de nombreux entrepreneurs dans une position critique.

Le cas de Frédéric Legros illustre cette lourdeur bureaucratique.

Alors qu'il a racheté une entreprise de prévention incendie avec 12 millions de dollars en contrats et 25 employés, l'homme attend toujours le transfert de sa licence, pourtant promise en 90 jours.

Sans nouvelle de la RBQ d'ici le 5 novembre, il risque non seulement de fermer boutique, mais aussi de perdre sa résidence mise en garantie...

Écoutez Carl Marchand expliquer le tout, lors de sa chronique sur le terrain, jeudi à Lagacé le matin.