L'heure fixe au Québec

Qu'arriverait-il à la région de l'Outaouais, si le Québec devait abandonner le changement d'heure sans l'Ontario?

Le journaliste de notre station-soeur du 104,7 Outaouais, Pierre-Jean Séguin, expose le «cauchemar logistique» qui guette sa région si cela devait se produire...

Avec un bassin de 1,5 million d'habitants et des milliers de navetteurs franchissant quotidiennement la frontière, l'instauration de deux fuseaux horaires distincts désorganiserait le transport collectif, les horaires des écoles et les activités de la fonction publique fédérale.

Écoutez Pierre-Jean Séguin, journaliste du 104,7 Outaouais, expliquer le tout, jeudi au micro de Patrick Lagacé.