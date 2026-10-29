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À la suite du reportage de l'émission Enquête

Influenceurs immobiliers: Cory Albert écarté d'un projet en Beauce

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 octobre 2026 08:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Influenceurs immobiliers: Cory Albert écarté d'un projet en Beauce
Patrick Lagacé / Cogeco Média

À la suite des révélations percutantes de l’émission Enquête, l’influenceur immobilier Cory Albert a été exclu de la transaction visant l’achat d’un immeuble de 29 logements à Saint-Georges de Beauce.

Le propriétaire actuel a pris la décision d'annuler la vente après avoir été mis au fait des tactiques dénoncées dans le reportage, lesquelles visaient à évincer des locataires vulnérables afin de doubler les loyers. 

Écoutez la journaliste de l'émission Enquête Pasquale Turbide faire le point jeudi à Lagacé le matin.

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