À la suite du reportage de l'émission Enquête

À la suite des révélations percutantes de l’émission Enquête, l’influenceur immobilier Cory Albert a été exclu de la transaction visant l’achat d’un immeuble de 29 logements à Saint-Georges de Beauce.

Le propriétaire actuel a pris la décision d'annuler la vente après avoir été mis au fait des tactiques dénoncées dans le reportage, lesquelles visaient à évincer des locataires vulnérables afin de doubler les loyers.

Écoutez la journaliste de l'émission Enquête Pasquale Turbide faire le point jeudi à Lagacé le matin.