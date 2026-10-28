Un projet de loi est en préparation

La ministre de la Justice, Marie-Claude Sarrazin, prépare un projet de loi visant l'abolition du changement d'heure au Québec.

Ce projet de loi, qui pourrait être déposé dans les prochaines semaines, suscite encore beaucoup de questions, bien qu'un nombre considérable de Québécois y soient favorables.

Quelle heure doit-on garder: celle d'hiver ou d'été ?

Est-ce qu'un fuseau horaire propre au Québec est envisageable?

Écoutez les animateurs de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, échanger sur la question, mercredi.