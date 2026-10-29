Nouvel album à paraître le 6 novembre

Le rocker canadien Bryan Adams a produit une nouvelle chanson engagée intitulée Lake Ontario.

Dans ce titre percutant, l'artiste réplique directement au président américain Donald Trump, qui a décrété que le plan d'eau devait être rebaptisé Lake America.

Évoquant au passage les dossiers Epstein, Adams livre un véritable éditorial en musique et affirme haut et fort que l'identité canadienne perdurera face aux dérives politiques.

C'est un avant-goût mordant de son prochain opus à paraître le 6 novembre.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, jeudi à Lagacé le matin.