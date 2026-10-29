Vieillissement et technologie

Face au vieillissement rapide de la population québécoise, une nouvelle initiative technologique d'ici voit le jour pour faciliter le soutien à domicile des aînés.

Baptisée «Hey Simone» et appuyée par Mitsou Gélinas à titre d'ambassadrice et d'actionnaire, cette plateforme web agit comme un pont direct entre les prestataires de services vérifiés et les familles en quête de soins, de transport ou d'aide technologique, tout en permettant d'estimer les crédits d'impôt admissibles.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.