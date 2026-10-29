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Vieillissement et technologie

«Hey Simone»: une nouvelle plateforme d'aide à domicile pour les aînés

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 octobre 2026 07:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
«Hey Simone»: une nouvelle plateforme d'aide à domicile pour les aînés
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Face au vieillissement rapide de la population québécoise, une nouvelle initiative technologique d'ici voit le jour pour faciliter le soutien à domicile des aînés.

Baptisée «Hey Simone» et appuyée par Mitsou Gélinas à titre d'ambassadrice et d'actionnaire, cette plateforme web agit comme un pont direct entre les prestataires de services vérifiés et les familles en quête de soins, de transport ou d'aide technologique, tout en permettant d'estimer les crédits d'impôt admissibles.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.

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