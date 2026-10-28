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William Cloutier et Rêve parmi les finalistes

Le Canada à l'Eurovision: qui représentera le pays en mai?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 octobre 2026 06:37

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Le Canada à l'Eurovision: qui représentera le pays en mai?
L'essentiel du monde culturel avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Pour la toute première fois de son histoire, le Canada participera au prestigieux concours Eurovision de la chanson.

Cinq finalistes ont été retenus, au terme d'un processus ayant attiré 325 candidatures.

Parmi eux figurent des visages bien connus du public québécois : William Cloutier, Josiane Comeau, la chanteuse montréalaise Rêve, Tyler Shaw ainsi que le chanteur Talk.

Les Canadiens sont invités à voter pour leur artiste favori jusqu’au 5 novembre avant la diffusion d'un grand spectacle. 

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, mercredi à Lagacé le matin

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