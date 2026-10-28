William Cloutier et Rêve parmi les finalistes

Pour la toute première fois de son histoire, le Canada participera au prestigieux concours Eurovision de la chanson.

Cinq finalistes ont été retenus, au terme d'un processus ayant attiré 325 candidatures.

Parmi eux figurent des visages bien connus du public québécois : William Cloutier, Josiane Comeau, la chanteuse montréalaise Rêve, Tyler Shaw ainsi que le chanteur Talk.

Les Canadiens sont invités à voter pour leur artiste favori jusqu’au 5 novembre avant la diffusion d'un grand spectacle.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, mercredi à Lagacé le matin.