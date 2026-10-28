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Nouveau balado

Les rencontres improbables de Frédéric Labelle

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 octobre 2026 16:55

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

et autres

Les rencontres improbables de Frédéric Labelle
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Fredéric Labelle a toujours été très proche de sa grand-mère. Et ce sont les discussions qu'il a eues avec elle qui ont mené à son balado, Rencontres improbables.

Écoutez Fredéric Labelle parler de ce nouveau projet avec Catherine Beauchamp et Gino Chouinard, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Le balado - qui se trouve dans l'Espace Paul Arcand -réuni des personnalités de générations différentes, comme Lise Watier et Andréanne Marquis (entrepreneuriat féminin), ou Jean-François Lépine et Alexandre Drolet (journalisme, médias sociaux, intelligence artificielle).

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