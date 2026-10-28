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Série mondiale

Les Rays peuvent-ils imiter les Red Sox de 2004?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 octobre 2026 19:45

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Agostino
Alex Agostino
Les Rays peuvent-ils imiter les Red Sox de 2004?
Alex Agostino / Cogeco Média

Le circuit de Cooper Pratt en début de 12e manche aurait pu donner la Série mondiale aux Brewers de Milwaukee, mardi, mais il restait un tour au bâton aux Rays de Tampa Bay...

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie Alex Agostino commenter la Série mondiale au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le cinquième match sera peut-être l'affaire des partants, sinon, de la gestion des releveurs.

Les Rays peuvent-il imiter les Red Sox de 2004 contre les Yankees et remporter la série après avoir perdu les trois premières rencontres?

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