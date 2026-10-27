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Le survol de l'actualité

Un premier match pour Hellebuyck et un millionnaire dans la LCF?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 octobre 2026 18:58

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Un premier match pour Hellebuyck et un millionnaire dans la LCF?
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le survol de l'actualité sportive de Jeremy Filosa en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un premier départ pour Connor Hellebuyck avec les Devils;
  • Hellebuyck refuse de commenter sa situation vécue à Winnipeg;
  • Les Brewers peuvent faire mieux que les Reds de 1976;
  • De l'intérêt pour Prince Owusu outre-Atlantique;
  • Un premier salaire d'un million $ par année pour un joueur de la Ligue canadienne de football?
  • Kahwi Leonard, des Raptors, est blessé.

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