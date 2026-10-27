Écoutez le survol de l'actualité sportive de Jeremy Filosa en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un premier départ pour Connor Hellebuyck avec les Devils;
- Hellebuyck refuse de commenter sa situation vécue à Winnipeg;
- Les Brewers peuvent faire mieux que les Reds de 1976;
- De l'intérêt pour Prince Owusu outre-Atlantique;
- Un premier salaire d'un million $ par année pour un joueur de la Ligue canadienne de football?
- Kahwi Leonard, des Raptors, est blessé.