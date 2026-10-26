Un premier revers pour les Chiefs

Autre fin de semaine chargée dans la NFL où deux formations invaincues ont subi la défaite.
Écoutez le spécialiste de football du Réseau des sports, Bruno Heppell, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Seahawks infligent un premier revers aux Chiefs: «On a enlevé complètement Kenneth Walker de l'équation»;
- L'importance du rôle de l'entraîneur Mike MacDonald;
- Les Rams de Los Angeles sont en voie de prendre du mieux;
- La saison inattendue des Giants de New York;
- Si les Cowbous perdent contre les Eagles, amochés, on aura des questions à se poser.