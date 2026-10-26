Le FC Supra en séries éliminatoires

Si le CF Montréal a raté - et de loin! - une participation aux séries éliminatoires de la MLS, l'autre équipe de la Grande région de Montréal, le FC Supra du Québec, une équipe d'expansion, s'est qualifiée pour celles de la Première Ligue canadienne.

Écoutez le président du FC Supra, Rocco Placentino, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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