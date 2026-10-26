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Le FC Supra en séries éliminatoires

«C'est une équipe du peuple, et pour moi, ça ne va jamais changer» -Placentino

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 26 octobre 2026 19:37

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«C'est une équipe du peuple, et pour moi, ça ne va jamais changer» -Placentino
Les joueurs du FC Supra lors d'un match présenté à Laval, au mois de septembre. / PC/Christopher Katsarov

Si le CF Montréal a raté - et de loin! - une participation aux séries éliminatoires de la MLS, l'autre équipe de la Grande région de Montréal, le FC Supra du Québec, une équipe d'expansion, s'est qualifiée pour celles de la Première Ligue canadienne.

Écoutez le  président du FC Supra, Rocco Placentino, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La victoire de 4-3 du Supra, lors du dernier match de leur calendrier régulier, leur permet de se qualifier pour les séries éliminatoires;
  • «Une équipe d'expansion dans les séries de la CPL dès la première année, ça ne s'était jamais fait»;
  • Placentino souligne la résilience du club malgré les changements d’entraîneur;
  • L’importance du soutien du public au Stade Boréale;
  • Le match aller contre Calgary aura lieu, dimanche, à Laval.

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