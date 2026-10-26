Le FC Supra en séries éliminatoires

Si le CF Montréal a raté - et de loin! - une participation aux séries éliminatoires de la MLS, l'autre équipe de la Grande région de Montréal, le FC Supra du Québec, une équipe d'expansion, s'est qualifiée pour celles de la Première Ligue canadienne.
Écoutez le président du FC Supra, Rocco Placentino, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La victoire de 4-3 du Supra, lors du dernier match de leur calendrier régulier, leur permet de se qualifier pour les séries éliminatoires;
- «Une équipe d'expansion dans les séries de la CPL dès la première année, ça ne s'était jamais fait»;
- Placentino souligne la résilience du club malgré les changements d’entraîneur;
- L’importance du soutien du public au Stade Boréale;
- Le match aller contre Calgary aura lieu, dimanche, à Laval.