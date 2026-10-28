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Jakub Dobes contre les Stars, jeudi

«On envoie un gars qui va avoir faim» -Martin McGuire

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 octobre 2026 19:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
«On envoie un gars qui va avoir faim» -Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Forts de trois victoires d'affilée à l'étranger, les Canadiens se préparent à affronter les Stars, jeudi, à Dallas.

Et en dépit d'un trio de performances de grand cru de Jacob Fowler, l'entraîneur Martin St-Louis a désigné Jakub Dobes comme gardien partant pour se mesurer face aux Stars.

On écoute Martin McGuire nous résumer la journée des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Jakub Dobes sera le gardien partant contre les Stars;
  • Alex Newhook à la rescousse du premier trio;
  • Un "A" pour Cole Caufield en raison de son leadership;
  • Les ajustements sur le jeu de puissance.

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