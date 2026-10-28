Jakub Dobes contre les Stars, jeudi

Forts de trois victoires d'affilée à l'étranger, les Canadiens se préparent à affronter les Stars, jeudi, à Dallas.

Et en dépit d'un trio de performances de grand cru de Jacob Fowler, l'entraîneur Martin St-Louis a désigné Jakub Dobes comme gardien partant pour se mesurer face aux Stars.

On écoute Martin McGuire nous résumer la journée des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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