Dominants en Série mondiale

Les Brewers de Milwaukee ont écrabouillé les Rays de Tampa Bay 10-1, lundi, lors du troisième match de la Série mondiale de baseball.

Les Brewers ont inscrit huit points après deux retraits dans une manche, plaçant les Rays, qui tirent de l'arrière 0-3, au bord du gouffre.

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste de baseball, Alex Agostino, au micro de Mario Langlois.

Les Brewers, dirigés par Pat Murphy, impressionnent par leur jeunesse, leur cohésion et leur gestion, ayant éliminé les Dodgers de Los Angeles et étant proches d’un record de victoires consécutives en séries.

Le propriétaire de l'équipe, Mark Attanasio a mobilisé tout le personnel à Tampa, soulignant l’importance de l’esprit d’équipe et de la communauté des Brewers.