Ils laissent filet une avance de 4-0

Les Brewers de Milwaukee ont remporté à domicile les deux premiers matchs de la Série mondiale contre les Rays de Tampa Bay.
Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste de baseball Alex Agostino au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On souligne la domination de l'enclos des releveurs des Brewers;
- L’importance du gérant Pat Murphy;
- La performance de Cooper Pratt;
- Le manque d'opportunisme manquant des Rays;
- Fredy Peralta sera le lanceur partant des Rays dans le crucial troisième match, lundi.