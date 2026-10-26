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Ils laissent filet une avance de 4-0

Série mondiale: «Les Rays n'ont qu'eux à blâmer» -Alex Agostino

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 26 octobre 2026 18:52

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Agostino
Alex Agostino
Série mondiale: «Les Rays n'ont qu'eux à blâmer» -Alex Agostino
Jake Bauers vient marquer pour les Brewers dans le deuxième match de la Série mondiale. / AP/Ashley Landis

Les Brewers de Milwaukee ont remporté à domicile les deux premiers matchs de la Série mondiale contre les Rays de Tampa Bay.

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste de baseball Alex Agostino au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On souligne la domination de l'enclos des releveurs des Brewers;
  • L’importance du gérant Pat Murphy;
  • La performance de Cooper Pratt;
  • Le manque d'opportunisme manquant des Rays;
  • Fredy Peralta sera le lanceur partant des Rays dans le crucial troisième match, lundi.

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