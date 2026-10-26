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Sa première saison à Montréal

«Alexander inspire la confiance entre les joueurs» -Rohan Jones

par 98.5 sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 26 octobre 2026 20:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Alexander inspire la confiance entre les joueurs» -Rohan Jones
Rohan Jones dans les studios du 98.5 FM. / Cogeco média.

Rohan Jones n'était pas avec les Alouettes de Montréal en début de saison, vu qu'il était au camp préparatoire des Rams de Los Angeles, de la NFL.

Il est maintenant qualifié pour la finale de l'Association de l'Est avec les Alouettes.

Écoutez Rohan Jones parler de sa saison, de la NFL et de ses coéquipiers des Alouettes avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Jones admet qu'il s'est joint à un effectif talentueux avec Davis Alexander, Tyson Philpot et Charleston Rambo.

Il évoque son parcours de Grasset à la NCAA (Arkansas, SCC), sa présence au camp des Rams et son adaptation au niveau de la Ligue canadienne de football.

Et il ne tarit pas d'éloges à l'endroit du quart Davis Alexander et d'Anthony Calvillo.

«Davis, son bras extrêmement puissant. Puis, c'est un joueur qui ne joue vraiment avec aucune peur. Il est confiant en lui-même. Il veut tout faire pour faire l'équipe, gagner, que ce soit courir ou lancer le ballon. C'est un compétiteur. C'est un gars qui travaille extrêmement fort, puis, qui croit à l'équipe et à ce que nos coachs disent. Donc, il inspire la confiance entre les joueurs.»

Rohan Jones

Et Calvillo?

«Je pense que c'est un génie du football. Il a toujours le bon jeu à demander au bon moment.»

Les autres sujets discutés

  • Jason Mass, et l’importance du leadership et de la culture d’équipe pour les séries et la coupe Grey.
  • Jones souligne la rigueur quotidienne, la confiance et le soutien familial lors de son retour à Montréal.

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