Sa première saison à Montréal

Rohan Jones n'était pas avec les Alouettes de Montréal en début de saison, vu qu'il était au camp préparatoire des Rams de Los Angeles, de la NFL.

Il est maintenant qualifié pour la finale de l'Association de l'Est avec les Alouettes.

Écoutez Rohan Jones parler de sa saison, de la NFL et de ses coéquipiers des Alouettes avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Jones admet qu'il s'est joint à un effectif talentueux avec Davis Alexander, Tyson Philpot et Charleston Rambo.

Il évoque son parcours de Grasset à la NCAA (Arkansas, SCC), sa présence au camp des Rams et son adaptation au niveau de la Ligue canadienne de football.

Et il ne tarit pas d'éloges à l'endroit du quart Davis Alexander et d'Anthony Calvillo.