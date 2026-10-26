Écoutez le survol de l'actualité sportive avec Jeremy Filosa au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Jacob Fowler, troisième étoile de la semaine dans la LNH;
- Du volley-ball féminin de niveau international au Centre Bell. en 2027;
- Un match éliminatoire en fin de semaine pour le FC Supra;
- Les Roses de Montréal attendent de connaître leurs adversaires durant les éliminatoires;
- Des rénovations d'urgence au Stade olympique;
- Troisième match de la Série mondiale;
- Tennis: Canada-Tchéquie en Italie en novembre.