Dobes face aux Stars, jeudi

Depuis le début de la saison des Canadiens de Montréal, Jacob Fowler présente une fiche de six victoires, un revers, une moyenne de buts alloués incroyable de 1,54 et un pourcentage d'arrêt hallucinant de .942.

Écoutez l'ancien des Canadiens de Montréal José Théodore commenter la gestion des gardiens du Tricolore avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Pour ce qui est du travail exceptionnel de Fowler, il n'y a pas de doute dans l'esprit de Théodore.

«On voit le potentiel de Fowler. On l’a tout le temps dit», souligne-t-il.

En revanche, pour ce qui est de la présence de Jakub Dobes devant le filet des Stars, jeudi, José Théodore n'en revient pas.