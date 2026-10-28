Dobes face aux Stars, jeudi

Depuis le début de la saison des Canadiens de Montréal, Jacob Fowler présente une fiche de six victoires, un revers, une moyenne de buts alloués incroyable de 1,54 et un pourcentage d'arrêt hallucinant de .942.
Écoutez l'ancien des Canadiens de Montréal José Théodore commenter la gestion des gardiens du Tricolore avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Pour ce qui est du travail exceptionnel de Fowler, il n'y a pas de doute dans l'esprit de Théodore.
«On voit le potentiel de Fowler. On l’a tout le temps dit», souligne-t-il.
En revanche, pour ce qui est de la présence de Jakub Dobes devant le filet des Stars, jeudi, José Théodore n'en revient pas.
«Je ne comprends pas que Fowler n'est pas devant le filet demain. Je suis abasourdi. C'est un gros mot... Je suis abasourdi. Je ne comprends pas. On est au mois d'octobre. Je suis le premier à dire qu'on ne veut qu'aucun gardien de but - Dobes, Montemebeault, Fowler - ne joue 60 matchs, On est au mois d'octobre, laisse le jeune courir avec le ballon. Il est dans une séquence incroyable. Qui sait si ça va être cinq ou six victoires d'affilée? Deux jeux blancs d'affilée? C'est comme si Cole Caufield, il marque trois buts, puis, le match d'après, on fait une rotation sur l'avantage numérique parce qu'il faut que tout le monde partage.»
Les autres commentaires de Théodore
- «Si Dobes connaît un bon match demain, tu reviens avec qui, samedi?»
- «C’est un couteau à double tranchant qu’on utilise mal au mois d’octobre».