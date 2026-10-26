De plus en plus dominant

Les Canadiens de Montréal ont vaincu en plein air les Jets de Winnipeg, dimanche, lors de la classique hivernale de la Ligue nationale.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, arrivés à St-Louis, parler du match de dimanche contre les Jets et de celui à venir contre les Blues.
Les sujets discutés
- Une expérience particulière pour Martin et Dany, placés tout près de la bande;
- Dany a adoré voir travailler de près Jacob Fowler;
- Fowler est le joueur le plus calme qui soit, souligne Martin;
- «Fowler a l'attitude: il comprend son rôle», souligne Dubé.
«Ce qui arrive, c'est que Fowler est à la bonne place. La rondelle le frappe, donc, il donne beaucoup moins de retours de lancers que la moyenne des ours. Ça, c'est déjà beaucoup. Et il a l'attitude. Il comprend son rôle. C'est bien important ce qui se passe quand il embarque dans le filet. Il s'approprie tout ça. C'est son équipe. Puis, c'est ça que c'est ce que j'aime de lui. Ce que je ne retrouve pas actuellement avec les deux autres gardiens»
«Peut-être que ça va arriver, mais au moment où l'entraîneur te lance dans la mêlée, là, c'est toi qui conduit. C'est toi le boss. Puis, la défensive coordonnée ou synchronisée avec l'arrivée de Matheson dans le décor. La combinaison des deux, ça éteint le feu», poursuit Dubé.
En complément:
- L'apport inestimable de Kaiden Guhle;
- Les Canadiens ne provoquent pas de pénalité auprès de l'adversaire;
- Qui est le joueur le plus indispensable depuis la perte de Nick Suzuki?
- Au combiné, Phillip Danault et Jake Evans totalisent... deux minutes de pénalités;
- Le rôle évolutif de Chris Ryder.