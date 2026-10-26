Le premier trio

Depuis la perte de leur capitaine Nick Suzuki, les Canadiens de Montréal ont remporté deux matchs à l'étranger, contre les Blackhawks de Chicago et les Jets de Winnipeg.

C'est le sujet principal des membres du premier trio qui accompagnent l'animateur Mario Langlois: Stépahen Waite, Louis Jean et Tony Marinaro.

Fowler a-t-il joué son dernier match dans la Ligue américaine?

Stéphane Waite: «Pour moi, oui. C'est facile à répondre aujourd'hui, avec le début de saison qu'il y a. Mais encore là, ce n'est même pas garanti. Le hockey change tellement vite. Dans deux semaines, peut-être que Dobes va avoir retrouvé son aplomb, peut-être que Sam (Montembeault) va revenir. Et puis peut-être que Fowler va avoir eu deux mauvais matchs et peut-être qu'on va dire: écoute, pour l'instant, Fowler, on va le renvoyer.»

Tony Marinaro: «Il n'est pas juste le meilleur gardien des Canadiens, il est l’un des meilleurs de la LNH. Le déplacement... La fluidité... Il me fait penser à Carey Price.»

Louis Jean: «Est-ce qu’il va retourner dans la Ligue américaine? Je pense que oui».

Tony Marinaro: «Ne faisons pas la même erreur que l’an passé. Jouons le meilleur gardien en ce moment.»

Les Canadiens sans leur capitaine:

Louis Jean: «Les Canadiens ont très bien répondu, je donne leur donne le crédit. La jeunesse et l’adversité: on teste la profondeur».

Depuis la perte de Suzuki, le joueur le plus important?

Tony Marinaro: «Sans aucun doute, Phillip Danault»;

Les autres sujets discutés

Stéphane Waite: «En ce moment, ce que j’aime, c’est qu’on ne donne rien».

Tony Marinaro: «Les Canadiens ne sont pas découragés»;

Stéphane Waite: «Kaiden Guhle, le meilleur défenseur des Canadiens depuis son retour»