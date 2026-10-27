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Victoire de 10-1 lors du 3e affrontement

Série mondiale: «Les Brewers ont servi une claque en plein visage des Rays»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 octobre 2026 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Série mondiale: «Les Brewers ont servi une claque en plein visage des Rays»
Les Brewers de Milwaukee ont signé une victoire de 10-1 contre les Rays de Tampa Bay, lundi, lors du 3e match de la Série mondiale. / The Associated Press

Au baseball, les Brewers de Milwaukee ne sont plus qu’à un gain d’aller chercher un premier titre de Série mondiale. 

Ils ont signé une convaincante victoire de 10-1 lors du troisième affrontement contre les Rays de Tampa Bay. 

En 150 ans d’histoire, une seule équipe a réussi à remonter un déficit de 0-3 en Série mondiale, soit Boston en 2004. Est-ce que les Rays réussiront l’exploit?

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, parler des performances des Brewers de Milwaukee au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

Autres sujets abordés

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  • Soccer: Harry Kane et Alexia Putellas remportent le Ballon d’Or;
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