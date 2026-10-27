Victoire de 10-1 lors du 3e affrontement

Au baseball, les Brewers de Milwaukee ne sont plus qu’à un gain d’aller chercher un premier titre de Série mondiale.
Ils ont signé une convaincante victoire de 10-1 lors du troisième affrontement contre les Rays de Tampa Bay.
En 150 ans d’histoire, une seule équipe a réussi à remonter un déficit de 0-3 en Série mondiale, soit Boston en 2004. Est-ce que les Rays réussiront l’exploit?
Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, parler des performances des Brewers de Milwaukee au micro de Patrick Lagacé, mardi.
Autres sujets abordés
- Le CH en action ce soir à St-Louis. Est-ce que Jacob Fowler, troisième étoile de la semaine dans la LNH, sera devant les buts?
- Soccer: Harry Kane et Alexia Putellas remportent le Ballon d’Or;
- «Dictateur» et «Mao Zedong»: pertes de contrats publicitaires pour Kylian Mbappé;
- De jeunes Québécois dans la mire des équipes de la LNH;
- Panthéon des Sports: sept nouvelles personnalités font leur entrée, dont Claude Lemieux à titre posthume.