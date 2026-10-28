Chronique américaine

Les élections de mi-mandat aux États-Unis sont à peine dans quelques jours. Quels sont les derniers faits saillants de la campagne ?
Écoutez la chroniqueuse et spécialiste de la politique américaine, Valérie Beaudoin, faire le point sur le sujet, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«C'est la grande tournée des anciens présidents ou d'anciens candidats à la présidence pour vraiment sortir le vote. Barack Obama demain, va en Géorgie, pour appuyer un autre candidat, Jon Ossoff, qui lui, performe bien. C'est un sénateur sortant. Kamala Harris va se rendre aussi sur place. Donc, le star système démocrate sera à l'œuvre. On verra l'effet que ça peut avoir.»
Autres sujets abordés
-
La dénonciation publique de Robert Kennedy Jr. par sa sœur Kerry Kennedy à la suite de propos controversés visant la communauté arabe;
-
Les déclarations alarmistes du républicain Ted Cruz visant le candidat démocrate du Michigan Abdul El-Sayed.