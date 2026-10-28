La Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine faisaient le point sur leur taux directeur respectif, mercredi. Et les institutions ont pris des décisions différentes.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Gino Chouinard.
La Banque du Canada a haussé son taux directeur de 2,25 à 2,50, mais la Réserve fédérale a maintenu son taux courant.
«Ce qu'il faut comprendre, c'est que le feu n'est pas pris au Canada. L'inflation n'est pas partie en flèche, sauf qu'on se dit que si ça commence à se propager au reste de l'économie, il vaut mieux agir de façon préventive que d'être en retard sur l'inflation.».