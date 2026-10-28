La Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine faisaient le point sur leur taux directeur respectif, mercredi. Et les institutions ont pris des décisions différentes.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Gino Chouinard.

La Banque du Canada a haussé son taux directeur de 2,25 à 2,50, mais la Réserve fédérale a maintenu son taux courant.