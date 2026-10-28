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Exemption de travail en présentiel

Cri du cœur d'un médecin: «Je ne suis pas un livreur de permis»

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Entendu dans

La commission

le 28 octobre 2026 14:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Cri du cœur d'un médecin: «Je ne suis pas un livreur de permis»
Basé à Shawinigan, le Dr Frédéric Picotte constate une hausse des demandes d'exeptions de travail en présentiel. / Adobe Stock/Gorodenkoff

L'obligation imposée aux fonctionnaires fédéraux d'accroître leur présence au bureau suscite une vague de demandes auprès des cliniques pour obtenir un accommodement en télétravail ou une exemption de présentiel.

Au micro de Patrick Lagacé mercredi matin, la docteure Karine Lemyre, de Gatineau, a rapporté recevoir une dizaine de demandes par semaine émanant d'employés du secteur public.

Médecin à Shawinigan, où de nombreux citoyens travaillent au centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada, le Dr Frédéric Picotte affirme assister au même phénomène.

Écoutez ses explications au micro des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, mercredi, à La commission.

«Je ne suis pas un livreur de permis. Puis, si vous, dans votre contexte de vie, ça ne fonctionne pas, vous pouvez vous organiser avec votre employeur à ce moment-là. Ce n'est pas un diagnostic médical [...]. Je ne voudrais pas qu'on médicalise un mode de vie ou une situation normale.»

Dr Frédéric Picotte

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