Exemption de travail en présentiel

L'obligation imposée aux fonctionnaires fédéraux d'accroître leur présence au bureau suscite une vague de demandes auprès des cliniques pour obtenir un accommodement en télétravail ou une exemption de présentiel.

Au micro de Patrick Lagacé mercredi matin, la docteure Karine Lemyre, de Gatineau, a rapporté recevoir une dizaine de demandes par semaine émanant d'employés du secteur public.

Médecin à Shawinigan, où de nombreux citoyens travaillent au centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada, le Dr Frédéric Picotte affirme assister au même phénomène.

Écoutez ses explications au micro des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, mercredi, à La commission.