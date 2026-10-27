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Est-ce bientôt la fin au Québec?

Abolition du changement d'heure: «Ça perturbe la vie de beaucoup de monde»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 27 octobre 2026 14:31

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Abolition du changement d'heure: «Ça perturbe la vie de beaucoup de monde»
Après une consultation de la CAQ à l’automne 2024, 91 % des 200 000 répondants étaient favorables à l’abolition, et 72-75 % préféraient l’heure d’été à l’année. / AdobeStock/Berit Kessler

Alors que le gouvernement du Québec pourrait faire une annonce imminente concernant l'abolition du changement d'heure, le débat persiste entre les partisans de l'heure d'été permanente et ceux de l'heure normale (d'hiver). 

Bien qu'une très forte majorité de citoyens souhaite mettre un terme à cette pratique, le choix du scénario final soulève des enjeux majeurs, opposant la santé humaine et les rythmes biologiques aux intérêts économiques et commerciaux.

Écoutez le biométéorologue Gilles Brien, à ce sujet, mardi, lors de l’émission La commission.

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