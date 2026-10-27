Est-ce bientôt la fin au Québec?

Alors que le gouvernement du Québec pourrait faire une annonce imminente concernant l'abolition du changement d'heure, le débat persiste entre les partisans de l'heure d'été permanente et ceux de l'heure normale (d'hiver).

Bien qu'une très forte majorité de citoyens souhaite mettre un terme à cette pratique, le choix du scénario final soulève des enjeux majeurs, opposant la santé humaine et les rythmes biologiques aux intérêts économiques et commerciaux.

Écoutez le biométéorologue Gilles Brien, à ce sujet, mardi, lors de l’émission La commission.