Aucun parti n'obtient la majorité absolue

C'est l'impasse en Israël, alors qu'aucun parti n'est en mesure pour le moment de former une coalition pour déloger du pouvoir le Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou.

Est-ce que l'opposition, malgré tout majoritaire, pourrait former un gouvernement?

Est-il possible de rallier les factions arabes et juives pour défaire le premier ministre sortant, fortement impopulaire?

Écoutez l'analyse de Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa et spécialiste du Moyen-Orient, mercredi à La commission.